Körfez Tüketici Hakem Heyeti başkan ve üyeleri, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı makamında ziyaret etti. Heyet, bir önceki dönemin değerlendirilmesi ve yeni yılın planlaması konusunda kaymakama bilgilendirmede bulundu. Başarılı bir dönem geçirdikleri belirtilen üyelere, kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Can, Körfez Tüketici Hakem Heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, yeni dönem adına başarı dileklerini iletti.
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Tüketici Hakem Heyeti Kaymakam Can'ı ziyaret etti
Körfez Tüketici Hakem Heyeti başkan ve üyeleri, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz