Tüketici Hakem Heyeti Kaymakam Can'ı ziyaret etti

Körfez Tüketici Hakem Heyeti başkan ve üyeleri, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı makamında ziyaret etti. Heyet, bir önceki dönemin değerlendirilmesi ve yeni yılın planlaması konusunda kaymakama bilgilendirmede bulundu. Başarılı bir dönem geçirdikleri belirtilen üyelere, kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Can, Körfez Tüketici Hakem Heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, yeni dönem adına başarı dileklerini iletti.