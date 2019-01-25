CHP Körfez Belediye Başkanı Bozkurt Uslu’nun geri çekileceği, bu ilçede İYİ Parti'nin adayına destek verileceği açıklandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın ayptığı açıklama sonrasında görüş aldığımız Bozkurt Uslu, "Daha resmi tebligat yapılmadı ama gelen bilgiler bu şekilde. Parti meclisim bana bu görevi vermişti. Parti meclisi beni görevden alır başka yerde değerlendirebilir. Partime karşı gelecek değilim. Ama ben çekilmedim. Geri çekildi diye yazan herkesi sadece kınıyorum. Geri çekilme diye bir şey yok. Bu tür haberler Türk siyasetine yanlış süreç yaşatıyor. Bu konuda dün kızgındım, bugün de kızgınım. Yarın da o kadar kızgın olacağım" şeklinde konuştu.
Bugün 13:38 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:35 TSİ
Bozkurt Uslu'dan ilk açıklama
CHP Körfez Belediye Başkanı Bozkurt Uslu’nun geri çekileceği, bu ilçede İYİ Parti'nin adayına destek verileceği açıklandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın ayptığı açıklama sonrasında görüş aldığımız Bozkurt Uslu, "Dün de kızgındım , bugün de kızgınım yarın da kızgın olacağım" dedi.
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Bugün 13:38 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek - bu durumda iyi parti ittifaka rağmen ; önceki seçimlerde chp nin aldığı oya ulaşamaz . hadi hayırlısı olsun
Erol Demirbek - yazıklar olsun be, ittifak bu 2 partiye göre değilmiş. israrcı olup sözünü geçirenin adayı bile yok. iyi partinin ne yapmak istediğini anlayamadım. hazırlıksızlık acemilik diz boyu . şu düşülen duruma bakın . ideoloji var mı ? ideoloji var sa aday ihtimali olanlar o ideolojiye uygun mu ? SAVRULUYORSUNUZ BERABERİNİZDE BAŞKALARINI DA SERSEMLETİYORSUNUZ YAZIK . Aday olma ihtimali olanlara bir bakar mısınız . vay be
Hasan - Ne kadar kötü gerçekten. Chp kaybetmeye mahkum resmen
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