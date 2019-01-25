Bozkurt Uslu'dan ilk açıklama

CHP Körfez Belediye Başkanı Bozkurt Uslu’nun geri çekileceği, bu ilçede İYİ Parti'nin adayına destek verileceği açıklandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın ayptığı açıklama sonrasında görüş aldığımız Bozkurt Uslu, "Daha resmi tebligat yapılmadı ama gelen bilgiler bu şekilde. Parti meclisim bana bu görevi vermişti. Parti meclisi beni görevden alır başka yerde değerlendirebilir. Partime karşı gelecek değilim. Ama ben çekilmedim. Geri çekildi diye yazan herkesi sadece kınıyorum. Geri çekilme diye bir şey yok. Bu tür haberler Türk siyasetine yanlış süreç yaşatıyor. Bu konuda dün kızgındım, bugün de kızgınım. Yarın da o kadar kızgın olacağım" şeklinde konuştu.