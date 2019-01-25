TEMAD’dan Dumlu’ya onursal üyelik beratı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi, Gölcük’ün tanının isimlerinden ve TEMAD’a her zaman maddi ve manevi destekte bulunan Ecz. Turan Dumlu’ya Onursal Üye Berat’ı takdim etti. Dernek Başkanı Tülü, “Turan Bey her zaman bizim yanımızda yer almıştır. Genel Merkezimizin onayıyla Sayın Turan Dumlu beyefendiye Onursal Üye Beratımızı takdim ediyoruz. Sizin gibi dostlarımız iyi ki var” dedi. Dumlu da berat için teşekkür ederek, “Bundan sonra da değerli TEMAD ailesinin yanında yer alacağım” dedi.