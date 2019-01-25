Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi, Gölcük’ün tanının isimlerinden ve TEMAD’a her zaman maddi ve manevi destekte bulunan Ecz. Turan Dumlu’ya Onursal Üye Berat’ı takdim etti. Dernek Başkanı Tülü, “Turan Bey her zaman bizim yanımızda yer almıştır. Genel Merkezimizin onayıyla Sayın Turan Dumlu beyefendiye Onursal Üye Beratımızı takdim ediyoruz. Sizin gibi dostlarımız iyi ki var” dedi. Dumlu da berat için teşekkür ederek, “Bundan sonra da değerli TEMAD ailesinin yanında yer alacağım” dedi.
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TEMAD’dan Dumlu’ya onursal üyelik beratı
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi, Gölcük’ün tanının isimlerinden ve TEMAD’a her zaman maddi ve manevi destekte bulunan Ecz. Turan Dumlu’ya Onursal Üye Berat’ı takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz