Körfez'de 2 şok iddia!

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak anlaşmasına göre, CHP Körfez ilçesinde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. CHP’nin aday gösterdiği Bozkurt Uslu böylelikle adaylıktan parti tarafından çekilmiş oldu. İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, AKP’den aday adayı olan fakat aday gösterilmeyen Ali Çakır, İYİ Parti’nin Körfez adayı olarak ilan edilecek. Hatta Çakır'ın ekibinin İYİ Partililer ile görüştü dahi öne sürüldü.

TOPLU ŞEKİLDE DSP'YE GEÇECEKLER

Öte yandan yine kulislerde dolaşan bilgiye göre, Körfez’de İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’in desteklemek istemeyen CHP’li bir grup, Bozkurt Uslu’nun aday gösterilmeden önce gerçekleştirdikleri eylemlerini yeniden yapacak. Grubun DSP’ye toplu olarak geçeceği bile iddia edildi. Selin BECER