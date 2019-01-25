Körfez'de 2 şok iddia!

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak anlaşmasına göre, CHP Körfez ilçesinde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. CHP’nin aday gösterdiği Bozkurt Uslu böylelikle adaylıktan parti tarafından çekilmiş oldu. İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, AKP’den aday adayı olan fakat aday gösterilmeyen Ali Çakır, İYİ Parti’nin Körfez adayı olarak ilan edilecek. Hatta Çakır'ın ekibinin İYİ Partililer ile görüştü dahi öne sürüldü.
TOPLU ŞEKİLDE DSP'YE GEÇECEKLER
Öte yandan yine kulislerde dolaşan bilgiye göre, Körfez’de İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’in desteklemek istemeyen CHP’li bir grup, Bozkurt Uslu’nun aday gösterilmeden önce gerçekleştirdikleri eylemlerini yeniden yapacak. Grubun DSP’ye toplu olarak geçeceği bile iddia edildi. Selin BECER
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Yorumlar
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Erol Demirbek - vaaaaaaah vah , gelinen noktaya bakın . bu ittifak kocaeli de yararlı olamayacak galiba . acı acı çok acı yahu senin bir adayın bile yokmuş. diyecek söz bulamıyorum acemilik diz boyu .
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