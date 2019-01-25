Hürriyet’ten Gönül’e siyasi nezaket

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kalan Hürriyet, hava şartlarından dolayı hastalanan ve saha çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan rakibi AKP Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e siyasi nezakette bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden Gönül’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Hürriyet, ayrıca geçmiş olsun demek amacıyla Sibel Gönül’ü aradı ancak Gönül’ün rahatsızlığı nedeniyle danışmanı ile konuştu ve Gönül’e selamlarını iletmesini söyledi. Selin BECER