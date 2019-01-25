CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kalan Hürriyet, hava şartlarından dolayı hastalanan ve saha çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan rakibi AKP Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e siyasi nezakette bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden Gönül’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Hürriyet, ayrıca geçmiş olsun demek amacıyla Sibel Gönül’ü aradı ancak Gönül’ün rahatsızlığı nedeniyle danışmanı ile konuştu ve Gönül’e selamlarını iletmesini söyledi. Selin BECER
Bugün 14:08 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:30 TSİ
Hürriyet’ten Gönül’e siyasi nezaket
CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kalan Hürriyet, hastalanan rakibi AKP Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e siyasi nezakette bulunarak örnek bir davranış sergiledi.
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Bugün 14:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz