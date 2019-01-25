Anlaşmaya iki taraftan da ortak yorum "Hayırlı olsun"

31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti’de görüşmeler tamamlandı. Genel merkezler arasında yürütülen görüşmeler kapsamında ilçelerde de geniş anlamda mutabakat sağlandı. İYİ Parti 8 ilçede CHP’nin adayını destekleyecekken, CHP ise büyükşehir ve 3 ilçede İYİ Parti’ye destek verecek. CHP ve İYİ Parti Çayırova’da ise kendi adayları ile seçime girecek. CHP’nin Çayırova adayı Selahattin Kaya olurken, İYİ Parti’nin adayı ise İlhami Bayrak olacak.

BOZKURT USLU GERİ ÇEKİLECEK

İYİ Parti daha önce CHP’den Körfez’de aday çıkarmamasını ve kendi adayı Salih Şirin’in desteklenmesini istemişti. Körfez’de bulunan partililer ise bu karara tepki göstermiş ve ilçe binasında oturma eylemi göstermişti. CHP Körfez’in tepkilerinin arından PM’de CHP Körfez Belediye Başkan Adayı olarak Bozkurt Uslu’nun ismi açıklanmıştı. Ancak isminin PM tarafından onaylanmasına rağmen anlaşmaya göre Bozkurt Uslu adaylıktan geri çekilecek.

İLÇELERDE SIKINTI YAŞANMAYACAK

İttifak ile ilgili konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İttifak görüşmeleri kapsamında ilçeler kesinleşti. 3 ilçenin verildiğini ben de şimdi öğrendim. Çayırova’da da her iki parti de kendi adayını çıkartacak. Hepimiz için hayırlı olsun. Çayırova’da aday çıkartmalarında bize göre bir mahsuru yok. Hiçbir ilçede ittifak konusunda sıkıntı yaşanamayacak. Ben partililerimizin genel merkezin kararlarına bağlı kalacaklarına inanıyorum” dedi.

İTTİFAK HAYIRLI OLSUN

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İttifak hepimize hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen tüm parti üyelerimize de teşekkür ediyorum. Biz 8 ilçede CHP’nin adayını destekleyeceğiz. Onlar da bize büyükşehir dahil 3 ilçede destek verecekler. Çayırova’da ise kendi adayımız İlhami Bayrak’ı çıkartacağız. Hepimiz için hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

HER KARAR ÇİĞNENEBİLİR

CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “Henüz bize parti genel merkezinden gelen bir bilgi yok. O yüzden şuan için bir şey diyemiyorum. Kendi yönetim arkadaşlarımızla birlikte oturup durum değerlendirmesi yapacağız. PM’de kararlar kesindir. PM bize aday gösterdi daha sonrasında da kendi kararlarını çiğnedi. PM kendi kararlarını çiğneyebiliyorsa demek ki her karar çiğnenebilir. Pazar günü PM’yi bekleyeceğiz” diye konuştu.

HERKESİN SAYGI DUYMASI LAZIM

İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin, “Körfez İYİ Parti’ye bırakıldı. Her iki parti için de hayırlı uğurlu olsun. Bu karar CHP ve İYİ Parti’deki yöneticiler, genel merkezler tarafından görüşme sonucu alındı. O yüzden herkesin bu karara saygı duyması gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan sahaya çıkamamız lazım. Körfez’i almak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

MECBUR GERİ ÇEKİLECEĞİM

CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Bozkurt Uslu, “Mecbur geri çekileceğim. Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. PM çekilmemi emrederse ben de çekilirim. Bunun dışında şimdiye kadar hiç geri adım atmadım ama PM derse mecbur çekileceğim ve bir şey yapmayacağım. Ancak böyle siyaset olmaz. Siyaseti ne zaman doğru, ahlaki bir zemine oturtursak o zaman başarılı oluruz” dedi.Selin BECER

İYİ Parti’nin CHP’yi destekleyeceği ilçeler;

İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet,

Gölcük Belediye Başkan adayı İsmet İşeri,

Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık,

Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe,

Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar,

Dilovası Belediye Başkan adayı Kemal Memiş,

Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk,

Gebze Belediye Başkan adayı Recep Dursun desteklenecek.

CHP’nin İYİ Parti’ye destek vereceği ilçeler;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman

Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin,

Kandıra Belediye Başkan Adayı Ercüment Şahin,

Başiskele Belediye Başkan Adayı’nı henüz belirlemedi.