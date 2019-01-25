Oyuncak çalan 4 çocuk yakalandı

Olay Karabaş Mahallesi'nde 18 Ocak günü R.T.'ye ait çocuk mağazasında meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri kamera kayıttılarından olayı gerçekleştiren 4 çocuğun kimliklerini tespit etti. Mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen G.Y. (12), F.Y. (14), B.S. (14) ve E.A. (14) çaldıkları oyuncaklarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra 4 çocuk, mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından serbest bırakıldı.