Olay Karabaş Mahallesi'nde 18 Ocak günü R.T.'ye ait çocuk mağazasında meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri kamera kayıttılarından olayı gerçekleştiren 4 çocuğun kimliklerini tespit etti. Mağazadan oyuncak çaldıkları iddia edilen G.Y. (12), F.Y. (14), B.S. (14) ve E.A. (14) çaldıkları oyuncaklarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra 4 çocuk, mağaza sahibinin şikayetinden vazgeçmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Oyuncak çalan 4 çocuk yakalandı
İzmit'te çocuk mağazasından oyuncak çaldıkları iddia edilen 4 çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - tv lerde 24 saat çete mafia dizileri gösterilirse çocuklara böyle kötü örnek olur işte çaldıklarına bakın neye özenmişler
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