1992 yılında merkezi Londra’da kurulan ve Türkiye’de yayın yapan ilk radyolardan olan Number1 FM’in iflas ettiği açıklandı. Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren ve bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV’yi barındıran şirket hakkında, 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle iflas kararı verildi.
Bugün 14:25 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 15:37 TSİ
Number1 FM, iflas etti!
1992 yılında merkezi Londra’da kurulan ve Türkiye’de yayın yapan ilk radyolardan olan Number1 FM’in iflas ettiği açıklandı.
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Bugün 14:25 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz