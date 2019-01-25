Number1 FM, iflas etti!

1992 yılında merkezi Londra’da kurulan ve Türkiye’de yayın yapan ilk radyolardan olan Number1 FM’in iflas ettiği açıklandı. Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren ve bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV’yi barındıran şirket hakkında, 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle iflas kararı verildi.