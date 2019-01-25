Zeki Aygün'den Derince'ye üniversite sözü

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün seçim gezilerine Derince Denizciler caddesindeki esnaf gezileri ile devam etti. Esnafın ilçede üniversitenin bir kolu olmalı önerisine Aygün, “Evet bende katılıyorum. Bu dönem ilçeye üniversiteyi getireceğiz” diyerek söz verdi.
ESNAFLAR İSTİYOR
AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün İlçe SKM’nin programları çerçevesinde seçim çalışmalarına esnaf gezileri ile devam ediyor. Aygün ve beraberinde İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve ilçe yöneticileri Denizciler Caddesi esnaf gezisinde öncelikle görüş ve önerileri dinlediler. Esnafın büyük bir bölümü yapılan bu ziyaretlerden dolayı Başkan adayı Aygün’e teşekkür ettiler. Esnaflar ticaret son dönemlerde bir durgunluk yaşıyor fakat ilçede ticaretin canlanması için farklı çalışmalar yapılabilir bunlardan birisi Üniversitenin ilçeye getirilmesi olabilir şeklinde fikir beyan etti. Esnafların ortak fikri Derince’ye muhakkak üniversitenin bir kolunun katılması olarak beyan edildi.
FAKÜLTE SÖZÜ
AKP Derince Başkan adayı Zeki Aygün, “Derince bu dönem önemli hizmetler alacak bunun sözünü veriyorum. Bu hizmetlerin biriside üniversite olacak. Kocaeli Üniversitenin bir kolunu buraya getireceğiz. Bunları üniversite ile konuşarak çözebiliriz. Derincelilere bir söz veriyorum seçildiğimizde ilk işlerimizden birisi İlçeye üniversiteyi kazandırmak olacak” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
HAKAN - YA ZEKI BEY HEP YALAN DOLAN HAYATIN BEEE SEN ILK BASTA İŞ SOZU WERDIGIN KISILERIN IŞLERINI HALLET BE HATIRLATAYIM ZEKI BEYYYY
Erol Demirbek - binali bey ne demişti hatırlayın; seçimlerde verilen sözler mutlaka yerine getirilecek demek değildir . dün dündür bugün bugün :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.