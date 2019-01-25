AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim çalışmalarına Denizciler Caddesi eski yol mevkiinde esnaf gezileri ile devam etti. Aygün, ziyareti sırasında araba tamiri yapan esnaflardan kendisine yöneltilen “Zeki Ağabey bizim yıllardır bir sorunumuz var. Bu sorunu bu dönem inanıyoruz ve biliyoruz ki siz çözeceksiniz. Sanayi esnafının, sanayi sitesi yapılması isteği yıllardır duruyor. Körfez ile Derince sınırları içinde bir proje yapıldı ama öylece kaldı. Bizi bu eski dükkânlardan kurtar” sözlerine karşılık Aygün’den “Bu dönem gerçekten birçok sorun çözülecek. Büyükşehir ile birlikte projelendirilen sanayi sitesi bu dönem bitecek size söz veriyorum biz bu siteyi yapacağız sanayi esnafına kolaylık sağlayacağız” dedi.
Bugün 14:43 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:46 TSİ
Aygün: Derince'ye sanayi sitesi yapılacak
AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün seçim gezileri kapsamında Derince eski yolda araba tamiri yapan esnafı ziyaret etti. Esnafın “Zeki ağabey bize sanayi sitesi yap” sözlerine Aygün, “Bu dönem yapılacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz