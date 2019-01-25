Aygün: Derince'ye sanayi sitesi yapılacak

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim çalışmalarına Denizciler Caddesi eski yol mevkiinde esnaf gezileri ile devam etti. Aygün, ziyareti sırasında araba tamiri yapan esnaflardan kendisine yöneltilen “Zeki Ağabey bizim yıllardır bir sorunumuz var. Bu sorunu bu dönem inanıyoruz ve biliyoruz ki siz çözeceksiniz. Sanayi esnafının, sanayi sitesi yapılması isteği yıllardır duruyor. Körfez ile Derince sınırları içinde bir proje yapıldı ama öylece kaldı. Bizi bu eski dükkânlardan kurtar” sözlerine karşılık Aygün’den “Bu dönem gerçekten birçok sorun çözülecek. Büyükşehir ile birlikte projelendirilen sanayi sitesi bu dönem bitecek size söz veriyorum biz bu siteyi yapacağız sanayi esnafına kolaylık sağlayacağız” dedi.