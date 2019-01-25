AKP'de 3 ilçe daha mülakatları tamamladı

AKP'de ilçe belediye meclis üyeliği aday adaylarıyla mülakatlar devam ediyor. AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkan adayları ve İlçe Başkanları katıldı. Dünkü mülakatlar Dilovası, Çayırova ve Kartepe’den gelen meclis üyesi aday adayları ile görüşmeler yapıldı.

SON GÜN 19 ŞUBAT

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy “Biz meclis üyesi aday adaylarımızla tanışmak üzere bu mülakatları yapıyoruz. 19 Şubat’a kadar listelerimizi teslim etmemiz gerekiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN KIYMETLİ İNSANLAR

AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, meclis üyesi adaylığı için başvuranların her birinin son derece kıymetli insanlar olduğunu belirterek “Bu kutlu davamıza omuz vermek üzere başvuran gönüldaşlarımızın hepsine teşekkür ederiz. Biz aday adaylarıyla tanışmak için bu mülakatları yapıyoruz. Hakkaniyetle, gayret ve samimiyetle adaylarımızı belirleyeceğiz inşallah” dedi.