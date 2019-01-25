AKP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Darıca ile başlayan aday tanıtım törenleri yarın (Cumartesi) Kartepe ile devam ediyor. Kartepe Ataevler Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım töreniyle ilgili olarak tüm Kartepelileri davet eden Mustafa Kocaman, “İlçe Başkanımız ile birlikte tüm hemşehrilerimizi, arkadaşlarımızı ve teşkilat üyelerimizi davet ediyoruz. Sizleri orada ağırlamaktan büyük onur duyacağız” ifadelerini kullandı.
Bugün 14:54 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:55 TSİ
Aday tanıtım töreni sırası Kartepe'de
AKP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Darıca ile başlayan aday tanıtım törenleri yarın (Cumartesi) Kartepe ile devam ediyor.
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Bugün 14:54 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz