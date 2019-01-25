Karaosmanoğlu: Muhtarlarımız, mahallelerinin lideridir

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve bazı mahalle muhtarları önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti… Ziyarette konuşan Yoldaş, “15 yıldır sizinle çalıştık. Göreve geldiğiniz ilk dönemde 71 sokağımızın yeni altyapısını ne de üst yapısı vardı. Bu 15 yıllık dönemde Büyükşehir Belediyemiz tüm eksikliklerimizi giderdi. Gerçekten her taşın ve toprağın altında sizin emeğiniz var. Sizin hizmetlerinizi bu kentin unutması asla mümkün değildir. Köylerimiz, sizin döneminde altın çağını yaşadı. Ne zaman aradıysak bizle ilgilendiniz, mutlak dönüş yaptınız, yakından ilgilendiniz. Muhtarlıklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak bizlere destek oldunuz. Size bir kez daha hizmetleriniz ve bize canı gönülden verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“BİRLİKTE HİZMET ETTİK”

Kocaeli’nde nerde ne ihtiyaç varsa yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Muhtarlarımızla birlikte bu hizmetleri yerine getirdik. Omuz omuza verdik, vatandaşlarımıza hizmet ettik. İnşallah yeni dönemde de bu hizmet ve gönül belediyeciliği daha yüksek noktalara çıkacaktır” diye konuştu. Muhtarların mahallelerini karış karış bildiğini, vatandaşlarla yakından ilgilenen muhtarların başarılı olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Muhtarlık, fedakârlık demektir. Fedakârlık gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.