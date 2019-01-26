Kocaeli Stadı’nda ağabey ile kardeşi buluşuyor

Kocaelispor’da geçen haftaki Fatsa Belediyespor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Kemal Can’ın yerine Onur Öztonga 11’de başlayacak. Onur ile birlikte Sinan Pektemek, Ali Keten, Mert Yavuz, Kemal Can Aydemir, Fatih Adıgüzel ve Kadir Öge sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek, önümüzdeki hafta Turgutlu deplasmanında sahadaki yerini alamayacak.
GÖLCÜK KADROYU BOZMAYACAK
Ali Göçmen, Rıdvan Aykan ve Barış Şen ise Gölcük adına kart sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan kart gören olursa, Bayburt maçını tribünden izlemek zorunda kalacak. Gölcük ekibinde teknik adam Kayhan Çubuklu’nun, Diyarbekir maçında kazanan kadroyu bozmayacağı tahmin ediliyor. Kocaelispor tarafının, Gölcükspor’u en iyi şekilde ağırlayacağı öğrenilirken iki kulübün başkan ve yöneticileri bir arada mücadeleyi izleyecek, siyasiler de maçı kaçırmayacak!..
YAĞIŞ YOK, SICAKLIK 12 DERECE
Karşılaşma öncesi tribünler de ağabey ve kardeşini tribünlere davet edecek ve futbolculara moral verecek. Gölcükspor’da eski Kocaelisporlu Kadir Gezer, Kocaelispor’da ise eski Gölcüksporlu Murat Başak, Kadir Öge, Burak Süleyman ile Gölcük doğumlu Volkan Mert Korkmaz maça 11’de başlayacak. Zorlu maçta bilet fiyatları 10 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Maç saatinde hava sıcaklığının 12 derece dolaylarında olması bekleniyor. İki takım arasındaki ilk maçı Kocaelispor, Burak Süleyman’ın bitime 3 dakika kala attığı golle 1-0 kazanmıştı.
DAYI – YEĞEN KARŞI KARŞIYA
Bu sezon C Klasmana yükselen İstanbul bölgesi hakemi Batuhan Bayar’ın yöneteceği maçta ilginç bir detay var. Kocaelispor’un stoperi Murat Başak ile yeğeni Gölcükspor’un stoperi Erdem Korkmaz Güner birbirine rakip olacak. Kocaelispor’da Serhan Gürkan ve Bahri Yavuz dönemlerinde teknik adamlık yapmış Kayhan Çubuklu, bu kez Gölcükspor kulübesinde olacak. Daha önce iki takımı da çalıştırmış TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer ise bir aksilik olmazsa tribündeki yerini alacak. 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Kocaelispor 34 puan ile ikinci, Gölcükspor ise 21 puan ile 13. sırada yer alıyor. Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR - GÖLCÜKSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Batuhan Bayar, Sedat Etik, Fettah Yiğit
SAAT: 19.00
HAVA: 12 derece – yağış yok
KOCAELİSPOR
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Kadir Öge
Murat Soner Başak
Ali Keten
Mert Yavuz
Mesut Özdemir
Hamza Mutlu
Burak Süleyman
Sefa Narin
Sinan Pektemek
GÖLCÜKSPOR
İlyas Türengül
Kadir Gezer
Erdem Korkmaz Güner
Selim Dedekoç
Onur Özcan
Uğur Erk
Rıdvan Aykan
Sedat Cengiz
Ömer Canbirdi
Uğur Uğur
İsmail Yüksek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz