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Kocaeli Stadı’nda ağabey ile kardeşi buluşuyor

Kocaelispor ile Gölcükspor, yani ağabey ile kardeşi Kocaeli Stadı’nda buluşuyor. İki takım da moral olarak üst seviyede. Cumartesi mesaisinde yüksek bir futbol kalitesi, kıran kırana bir mücadele bekleniyor.

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Kocaelispor’da geçen haftaki Fatsa Belediyespor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Kemal Can’ın yerine Onur Öztonga 11’de başlayacak. Onur ile birlikte Sinan Pektemek, Ali Keten, Mert Yavuz, Kemal Can Aydemir, Fatih Adıgüzel ve Kadir Öge sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek, önümüzdeki hafta Turgutlu deplasmanında sahadaki yerini alamayacak.

GÖLCÜK KADROYU BOZMAYACAK

Ali Göçmen, Rıdvan Aykan ve Barış Şen ise Gölcük adına kart sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan kart gören olursa, Bayburt maçını tribünden izlemek zorunda kalacak. Gölcük ekibinde teknik adam Kayhan Çubuklu’nun, Diyarbekir maçında kazanan kadroyu bozmayacağı tahmin ediliyor. Kocaelispor tarafının, Gölcükspor’u en iyi şekilde ağırlayacağı öğrenilirken iki kulübün başkan ve yöneticileri bir arada mücadeleyi izleyecek, siyasiler de maçı kaçırmayacak!..

YAĞIŞ YOK, SICAKLIK 12 DERECE

Karşılaşma öncesi tribünler de ağabey ve kardeşini tribünlere davet edecek ve futbolculara moral verecek. Gölcükspor’da eski Kocaelisporlu Kadir Gezer, Kocaelispor’da ise eski Gölcüksporlu Murat Başak, Kadir Öge, Burak Süleyman ile Gölcük doğumlu Volkan Mert Korkmaz maça 11’de başlayacak. Zorlu maçta bilet fiyatları 10 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Maç saatinde hava sıcaklığının 12 derece dolaylarında olması bekleniyor. İki takım arasındaki ilk maçı Kocaelispor, Burak Süleyman’ın bitime 3 dakika kala attığı golle 1-0 kazanmıştı.

DAYI – YEĞEN KARŞI KARŞIYA

Bu sezon C Klasmana yükselen İstanbul bölgesi hakemi Batuhan Bayar’ın yöneteceği maçta ilginç bir detay var. Kocaelispor’un stoperi Murat Başak ile yeğeni Gölcükspor’un stoperi Erdem Korkmaz Güner birbirine rakip olacak. Kocaelispor’da Serhan Gürkan ve Bahri Yavuz dönemlerinde teknik adamlık yapmış Kayhan Çubuklu, bu kez Gölcükspor kulübesinde olacak. Daha önce iki takımı da çalıştırmış TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer ise bir aksilik olmazsa tribündeki yerini alacak. 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Kocaelispor 34 puan ile ikinci, Gölcükspor ise 21 puan ile 13. sırada yer alıyor. Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR - GÖLCÜKSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Batuhan Bayar, Sedat Etik, Fettah Yiğit

SAAT: 19.00

HAVA: 12 derece – yağış yok

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Murat Soner Başak

Ali Keten

Mert Yavuz

Mesut Özdemir

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Sefa Narin

Sinan Pektemek

GÖLCÜKSPOR

İlyas Türengül

Kadir Gezer   

Erdem Korkmaz Güner   

Selim Dedekoç

Onur Özcan  

Uğur Erk   

Rıdvan Aykan   

Sedat Cengiz  

Ömer Canbirdi

Uğur Uğur

İsmail Yüksek

Bugün 07:30 TSİ - Spor

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