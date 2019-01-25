Darıca GB’de “A.Ş” bilmecesi

Çalkantılı günler geçiren Darıca Gençlerbirliği’nde evrak işlemleri ile ilgili prosedür sorunu devam ediyor. İstanbul’da ikamet eden bir iş adamından ön ödeme alan Darıca GB’li yetkililer daha sonra bu iş adamına “Darıca Gençlerbirliği henüz AŞ. olmadı, sizinle önümüzdeki günlerde görüşelim” denildiği öğrenildi.

125 BİN LİRAYA TRANSFER YASAĞI KALKACAK, AMA?

Transfer yasaklısı Darıca ekibi devre arasında 12 futbolcu ile anlaştı ve bu isimler uzun süredir antrenmanlara devam ediyor. Teknik ekip ve yeni futbolcuların sözleşmeleri ile ilgili somut bir gelişme henüz yok. Gün boyu hem transfer yasağını kaldırmak hem de evrakların çözümlenmesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Yasağın kalkması için sadece 125 bin liraya ihtiyacı olan kulübün AŞ’leşme ilgili evrak sorunları devam ettiği ve çözülmesi gereken işlemlerin gerçekleşemediği öne sürüldü. Kulüp idarecileri dün gece geç saatlere kadar işlemlerin çözümlenmesi için fazla mesai yaptı.