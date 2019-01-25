Kaleci Antrenörü Gürsoy, evinde ölü bulundu

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan, Kocaeli Birlikspor’da da 2015-2016 sezonun görev yapan kaleci antrenörü Göksel Gencer, evinde ölü bulundu.

BABASI, YATAĞINDA BULDU

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Gencer'den bir süredir haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek. Futbola profesyonel olarak 1993 yılında Silifkespor'da başlayan Göksel Gencer, 1994 yılında Samsunspor'a transfer oldu. Aynı yıl ilk kez Ümit Milli Takım'a çağrılan ve 10 kez bu seviyede milli forma giyen Göksel Gencer, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş tarafından transfer edilmişti.