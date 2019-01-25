CHP Körfez İlçe eski Başkanı Mehmet Kaçar’ın kardeşi Mete Kaçar yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Kaçar bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Mete Kaçar’ın cenazesi yarın (Cumartesi) saat 14.00’da Körfez Cemevi’nde düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Körfez’de toprağa verilecek. Tesisat ustası olan Mete Kaçar evli ve iki çocuk babasıydı.
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:23 TSİ
Mete Kaçar vefat etti
CHP Körfez İlçe eski Başkanı Mehmet Kaçar’ın kardeşi Mete Kaçar yaşamını yitirdi.
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Bugün 15:20 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz