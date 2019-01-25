Mete Kaçar vefat etti

CHP Körfez İlçe eski Başkanı Mehmet Kaçar’ın kardeşi Mete Kaçar yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Kaçar bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Mete Kaçar’ın cenazesi yarın (Cumartesi) saat 14.00’da Körfez Cemevi’nde düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Körfez’de toprağa verilecek. Tesisat ustası olan Mete Kaçar evli ve iki çocuk babasıydı.