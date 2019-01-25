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Muhtar Kural’dan trafik uyarısı!

Yeşilova Mahalle Muhtarı Selahattin Kural, bölgesinde yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Yeni dönemde aday olmayacağını vurgulayan Kural, “Turan Güneş Caddesi’nden günde bin hafriyat kamyonu geçecek. Bu durum mahalledeki trafik sorununu artıracak” dedi

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Yeşilova Mahallesi Muhtarı Selahattin Kural, görev yaptığı bölgenin yaşadığı sorunları anlattı. Kural, 16 bin kişinin yaşadığı Yeşilova’nın en önemli probleminin Turan Güneş Caddesi’nde yaşanan trafik sıkışıklığı olduğunu dile getirdi. Caddede sivil araçlara, okul servisleri ve minibüslerin de eklenmesi ile yolun zaman zaman kilitlendiğini dile getiren Muhtar Kural, yeni yapılan şehir hastanesinin taşınma işlemleri ile birlikte, caddeden günde yaklaşık bin hafriyat kamyonu geçeceğini tahmin ettiklerini aktardı.

“YÜZDE 35’İ BOŞ”

Muhtar Selahattin Kural, Yeşilova’nın merkezinde bulunan ticari alanın kapasitesinin henüz dolmadığını, yüzde 35’lik boş alanlarının olduğunu da belirterek, “Bölgemiz giderek büyüyor ve genişliyor. Doğal olarak mahalle çarşısı da yetmemeye başladı. Yeşilova Meydanı henüz tam kapasitesini doldurmuş değil, yüzde 35’lik bir boş alan daha var. Kısa zaman içinde orası da doldurulacak. Mahallemizin gelişme çabaları devam ediyor” diye konuştu.

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“OKULUMUZ YETMİYOR”

Köyden kente göçü en fazla hisseden mahallelerden biri olduklarının da altını çizen Kural, bölgelerindeki okulun, eğitim ihtiyacını karşılamadığını kaydederek, “Köylerde tarım azaldığı için nüfusta kaymalar oluyor. Köylerden, kente göçü en fazla hisseden mahallelerden biriyiz. Mahallemizde inşaatlar yükseliyor. Artan nüfusla birlikte, ilkokul ve ortaokul ihtiyacı ortaya çıktı. Sene başında sınıfların doluluk oranı neredeyse, yüzde 90 civarındaydı. Şimdi pazar alanımızın yanına yeni bir okul daha yaptırıyoruz. Mahallemizin bir de liseye ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

“MAHALLE GENELDE SAKİN”

Yeşilova’nın karışık ve her yerden insanın yaşadığı bir bölge olduğunun altını çizen Kural, sözlerini şöyle tamamladı: “Mahallede ufak tefek olaylar yaşanmıyor değil, ama bunlar genel huzuru bozacak seviyelere çıkmıyor. Uyuşturucu ve alkol kullanımı ile alakalı olaylar yaşanabiliyor. Bunları da engelleyemiyorsunuz. İşsizlik de bir sorun, fakat bu daha çok iş beğenmemekten kaynaklanıyor. Adama iş buluyor, zor diyerek çalışmıyor. Yattığım yerden para gelsin fikri yanlış, ben bunu kabul etmiyorum

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ADAY OLMAYACAK

Bu arada Yeşilova Muhtarı Selahattin Kural, iki dönemlik görev süresinin ardından 31 Mart’ta yapılacak seçimler için yeniden aday olmayacağını duyurdu. Yeşilova halkından helallik isteyen Kural, “Beni 10 yıl boyunca yalnız bırakmayan Yeşilovalı dostlarıma teşekkür ederim” diye konuştu Barış Yahya ÇİNÇİN

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - hayırlısı olsun arkadaşım selahaddin , ama keşke aday olsaydın sorunlara vakıfsın çözebilecek olan da aslında sensin .

Yanıtla . 0Beğen 25 Ocak 15:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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