19 ton hurma çaldı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesinde bulunan S.K. ile B.E. isimli Suriye uyruklu şahıslara ait şekerleme toptancısına gelen Suriye uyruklu I.E.K. (26) isimli şüpheli, piyasa değeri 300 bin TL değerinde olan hurmaları satmak üzere alarak kamyonuna yükledi. Hurmaların parasını sattıktan sonra vereceğini söyleyen I.E.K. isimli şahıstan 4 gün geçmesine rağmen haber alamayan işyeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri MOBESE ve PTS kameralarından yola çıkarak İstanbul Esenyurt’da bulunan M.Y. (44) isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda Körfez ilçesinden çalındığı belirlenen 19 ton hurma, I.E.K. ve işyeri sahibi M.Y. tarafından satışa sunulmak üzere paketlenirken ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri sahibi M.Y.’nin hurmaları 100 bin TL civarında satın aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan I.E.K. Körfez Adliyesine sevk edilirken ele geçirilen hurmalar ise sahiplerine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN