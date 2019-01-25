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19 ton hurma çaldı polise yakalandı

Körfez Hacı Osman Mahallesinde bulunan bir iş yerinden piyasa değeri 300 bin TL değerinde olan 19 ton hurma çaldığı öne sürülen 1 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesinde bulunan S.K. ile B.E. isimli Suriye uyruklu şahıslara ait şekerleme toptancısına gelen Suriye uyruklu I.E.K. (26) isimli şüpheli, piyasa değeri 300 bin TL değerinde olan hurmaları satmak üzere alarak kamyonuna yükledi. Hurmaların parasını sattıktan sonra vereceğini söyleyen I.E.K. isimli şahıstan 4 gün geçmesine rağmen haber alamayan işyeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri MOBESE ve PTS kameralarından yola çıkarak İstanbul Esenyurt’da bulunan M.Y. (44) isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda Körfez ilçesinden çalındığı belirlenen 19 ton hurma, I.E.K. ve işyeri sahibi M.Y. tarafından satışa sunulmak üzere paketlenirken ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri sahibi M.Y.’nin hurmaları 100 bin TL civarında satın aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan I.E.K. Körfez Adliyesine sevk edilirken ele geçirilen hurmalar ise sahiplerine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:34 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - bizim hırsızlarımız yetmiyor mu idi ? suriyeli hırsızlar ithal edildi . avrupalı boşuna avrupalı olmamış doldurmuyor ülkesine bunları

Yanıtla . 1Beğen 25 Ocak 15:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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