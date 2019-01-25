İzmit Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kandıra T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilen Samet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Samet K.'nin Gültepe Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, Samet K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet K., cezaevine gönderildi.
Bugün 15:37 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:42 TSİ
İzmit'te cezaevi firarisi yakalandı
İzmit'te, hakkında 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Samet K. (27), polis ekiplerince yakalandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kandıra'da İYİ Partili Ercüment Şahin'i mi, AKP'li Adnan Turan'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz