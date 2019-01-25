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Kocaeli’ye 950 kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, ilimizde 950 öğrenci kapasiteli bir yurt yaptıracak.

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, ilimizde 950 öğrenci kapasiteli bir yurt yaptıracak. Yurtla ilgili ihale yapıldı. 2 adet yurt binasıyla ilgili ihale 28 Şubat Perşembe günü Nasuh Akar Mahallesi 1402. Sokak numara 2 Balgat- Çankaya / Ankara adresinde saat 14.30’da yapılacak. 950 öğrenci kapasiteli 2 yurt binasının yer teslimi ise ihaleyi alan firmanın belirlenmesini takip eden 5 gün sonunda yapılacak ve yurt 600 gün içerisinde tamamlanacak.

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