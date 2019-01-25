AKP Körfez Belediye Başkan aday adaylarından, eski AKP Körfez Kadın Kolları Başkanı Nesrin Duran’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Dostları Duran’ın doğum gününü yaptırdıkları özel pasta ile kutladı. Nesrin hanım, kendisi için yapılan pastayı söndürürken, arkadaşları da “İyi ki doğdun, Nesrin” diye alkış tuttu. Duygularını paylaşan Nesrin Duran, bu güzel günde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına, arkadaşlarına, sevenlerine ve dava arkadaşlarına teşekkürlerini ilettiğini söyledi.
Bugün 16:09 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
Nesrin Duran’a doğum günü partisi
AKP Körfez Belediye Başkan aday adaylarından, eski AKP Körfez Kadın Kolları Başkanı Nesrin Duran’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.
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Bugün 16:09 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz