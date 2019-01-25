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Nesrin Duran’a doğum günü partisi

AKP Körfez Belediye Başkan aday adaylarından, eski AKP Körfez Kadın Kolları Başkanı Nesrin Duran’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

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AKP Körfez Belediye Başkan aday adaylarından, eski AKP Körfez Kadın Kolları Başkanı Nesrin Duran’a, arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Dostları Duran’ın doğum gününü yaptırdıkları özel pasta ile kutladı.  Nesrin hanım, kendisi için yapılan pastayı söndürürken, arkadaşları da “İyi ki doğdun, Nesrin” diye alkış tuttu. Duygularını paylaşan Nesrin Duran, bu güzel günde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına, arkadaşlarına, sevenlerine ve dava arkadaşlarına teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

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