Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Uyar ve yönetim kurulu, BETO Lojistik Firması Müdürü Bekir Sontay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Uyar ve yönetimi, derneğe vermiş olduğu desteklerden dolayı, Sontay’a teşekkür plaketi verdi. Ziyaret esnasında konuşan Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Uyar, “Dernek olarak önemli hizmetlere imzan atıyoruz. Birçok sivil toplum örgütü bizi örnek alıyor. Bundan sonra sosyal ve kültürel içerikli etkinliklere devam edeceğiz” dedi. Derneğin makamında ağırlayan Sontay ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, plaketten dolayı Yozgatlılar Dayanışma Derneği Başkanı Enver Uyar ve yönetimi teşekkür etti.
Bugün 16:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
Yozgatlılardan, Sontay'a plaket
Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Uyar ve yönetim kurulu, BETO Lojistik Firması Müdürü Bekir Sontay’ı makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz