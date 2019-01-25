AKP Körfez'de mülakatlar tamamlandı

AKP'de ilçe belediye meclis üyeleri için mülakatlar devam ediyor. 22 Ocak’ta Darıca ile başlayan meclis üyesi aday adayları için mülakatlar, Kandıra, Gölcük, Kartepe, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde tamamlandı. Bugün ise Körfez ilçe belediye meclis üyesi aday adayı olan 63 kişi mülakata girdi. Mülakata; AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt katıldı.

63 DAVA ARKADAŞIMIZ İLE GÖRÜŞTÜK

İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, Körfez’e yeni dönemde hizmet verecek isimleri belirlemek için mülakat gerçekleştirdiklerini söyledi. Mülakatlar ile ilgili konuşan Büyükakın, “Meclis üyesi aday adayları ile mülakatlarımız devam ediyor. Bugün Körfez ilçemizden 63 dava arkadaşımızla görüştük. Samimiyet ve gayretle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Meclis üyesi aday adaylığı mülakatları, 27 Ocak’a kadar devam edecek.