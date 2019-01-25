AKP Çayırova, tanıtım törenine hazır

AKP Çayırova İlçe Teşkilatı, pazar günü Çayırova Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım töreniyle ilgili olarak SKM Başkanlığı’nda bir araya geldi. İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin de katıldığı toplantıda aday tanıtım töreniyle ilgili olarak hazırlıklar masaya yatırıldı. İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ermiş Göksu ve icra kurulundan bilgiler alan başkanlar, genel değerlendirmelerde bulundular.



HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

27 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Çayırova Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek programa katılımın oldukça fazla olmasını beklediklerini belirten İlçe Başkanı Ekrem Karahan, “Törenle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çayırova’da Cumhur ittifakının adayı olan Bünyamin Çiftçi’yi tanıtacağız. Tüm halkımızı, teşkilat üyelerimizi aday tanıtım törenimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.