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Aras’tan EYT’lilere destek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kocaeli Temsilcisi Naim Avcı, yönetimi ile birlikte Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Arası’ı makamında ziyaret etti. Konukları ile yakından ilgilenen YRP’li Aras, “Mücadelenizden ve birlikteliğinizden vazgeçmeyin” dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Parti binasında gerçekleştirilen ziyarete Aras’ın yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kocaeli Temsilcisi Naim Avcı ve yönetim kurulu, YRP İl yöneticilerinden Mustafa Can da katıldı.

“BİZLER MAĞDURUZ”

Ziyarette konuşan EYT Kocaeli Temsilcisi Naim Avcı, “1999 öncesi sosyal güvenlik reformu yapıldı ve kademeli emeklilik getirildi. Bizler de bunun mağdurlarıyız. İşten çıkan arkadaşlarımız yeni bir işe girerken zorlanıyor. Benim 10 bin günüm var ve 5-6 yıl daha pirim ödemem gerek. EYT’lileri 6 milyon kişi olarak gösteriyorlar, ama bu sayı doğru değil. Hemen emekli olacakların sayısı 700 bin civarında” dedi.

KOCAELİ’DEN 41 OTOBÜS KALDIRILACAK

Mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini dile getiren Avcı, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Grubu’nun Ankara’da 13 Şubat’ta büyük bir toplantısı düzenlenecek. Kocaeli’den de toplantı için toplam 41 otobüs kaldıracağız. Henüz programın detayları belli değil. 3 Şubat tarihinde Gebze’de bir toplantı düzenleyeceğiz ve Ankara programı için detayları orada konuşacağız” şeklinde konuştu.

“GERİ ADIM ATMAYIN”

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Benim ömrüm emekçilerin haklarını aramakla geçti. Bunu devlete karşı, özel sektör patronlarına karşı yaptık. Hapislerde yattım, ama yolumuzdan asla şaşmadık. Yıllar önce Gebze’de 8-10 fabrikayı greve çıkartmıştım. Sizin hakkınızı sonuna kadar arayacağız. Benim oğlum da sizden biri. Çare de, çözüm de Yeniden Refah Partisi’ndedir. Geri adım atmayın, birlikte beraberliğinizi bozmayın” dedi. Selin BECER

Bugün 16:14 TSİ - Siyaset

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