Söğüt: Hizmetlerimize gönül belediyeciliğini ekleyeceğiz

AKP Körfez İlçe teşkilatı tarafından, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fehmi Öztürk başkanlığında kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yönetimi dün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Parti binasında düzenlenen tanıtım toplantısına AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkanı Ramazan Tuna ve İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk ile SKM yönetimi, kadın ve gençlik kolları yöneticileri katıldı.

“SÖĞÜT BAŞKAN SEÇİLECEK”

Toplantıda, SKM yönetimindeki görev dağılımı anlatıldı ve tanışma gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk, seçim çalışmalarının yürütecek ekibini tanıttıktan sonra, “Bizim hedefimiz bir önceki seçimin üzerinde oy almak ve seçimleri kazanmak. Diğer siyasi partiler bu hedefin yanına dahi yaklaşamaz. 1 Nisan’da Şener Söğüt ilçemizin yeni belediye başkanı olacaktır” dedi.

YÜZDE 60 OY HEDEFİ

Öztürk’ün ardından konuşan ilçe başkanı Ramazan Tuna da, “Türkiye artık iki partili bir seçime doğru yaklaşıyor. Şu anda tam net değil, Millet İttifakı partilerinin durumuna göre ilçemizde seçimler 3 ya da 4 adayla yapılacak gibi. Bu seçimlerde hedefimiz yüzde 60’a yakın oy almak. Milletimiz; Cumhur İttifakı’na karşı olumlu ve inşallah 4. dönemde de hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Seçim çalışmalarının mutfak bölümünün SKM yönetimi olduğunu belirten Söğüt, “Biz de bu mutfakta daha önce görevler aldık. Fakat çıraklık dönemi bitti, kısmet olursa ustalık yapacağız. Belediye başkanlarımız Yunus Pehlivan ve İsmail Baran dönemlerinde önemli hizmetler yapıldı. Körfez sahiline kokudan gidemiyorduk. Şimdi cıvıl cıvıl. Körfez’i sporun başkenti yapan İsmail Baran’a teşekkür ediyorum” dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Şener Söğüt, ilçede görev yapan her belediye başkanının katkısının olduğunu, ama maddi imkansızlıklar nedeniyle daha önce büyük çalışmalar yapılamadığını kaydeden Söğüt, şöyle konuştu: “Hizmet beklentisi artmış bir kentimiz var. Şehrimizin köklü sorunları, yapılması acil olması gereken, elzem ihtiyaçları, sıkıntıları kalmadı. Şimdi biz de gönül belediyeciliği yapacağız. Daha önceki başkanlar hizmet yarışı için de buna fazla zaman ayıramamış olabilirler. Bizim de önemli projelerimiz olacak, ama ilk etapta gönül belediyeciliğini hedefleyeceğiz.”

“YÖNETİMDE TÜM PARTİLERİN GÖRÜŞÜNE ÖNEM VERECEĞİZ”

“Seçim çalışmaları sırasında ve sonrasında karalamalar olmayacak, tahriklere kapılmayacağız. 31 Mart’ın ardından diğer siyasi partilerin de düşüncelerini alarak çalışacağız. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan sonucu hep birlikte kabul edeceğiz. Biz bu seçimde MHP ve BBP ile birlikte çalışacağız. Bu siyasi partiler de kendi meclis üyesi listeleri ile sandığa gidecek ve Cumhur İttifakı’nda yer alacaklar.”