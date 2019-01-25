Aygün: Derince, Kocaeli’nin parlayan yıldızı olacak

Derince’de bulunan Serhat İlleri (Kars, Ardahan, Iğdır) Derneği yönetimi, önceki akşam AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün’ü ağırladı. Seçim gezileri kapsamında gerçekleşen ziyarete AKP’nin ilçe başkanı Selçuk Çakıroğlu, AKP’nin aday adaylarından Öztekin Kaşukçi, meclis üyeleri Nurhan Baytak, Nevzat Daşdemir, Serhat İlleri Derneği Başkanı Nejdet Karataş, üyeler ve partililer katıldı.

AYGÜN TEŞEKKÜR ETTİ

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, dernek yönetimine ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Kendisinin Derinceli olduğunu dile getiren Aygün, “Ben Derince’de doğdum, burada büyüdüm. İşimiz de burada. 2 dönem milletvekilliği yaptım. Şimdi doğduğum ilçeme hizmet etme şansımız verildi. Büyükşehir adayımız da Derinceli. Bu dönem Kocaeli’nin parlayan yıldızı derince olacak” dedi.