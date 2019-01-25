İYİ Partili Şahin, Kubuzcu’yu gezdi

İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin, köy ve mahalle gezilerini sürdürüyor. İlçe başkanı Hilal Kübra Altınay ve parti yöneticileri ile belediye meclis üyesi aday adaylarının da eşlik ettiği başkan adayı Ercüment Şahin, önceki gün Kubuzcu Mahallesi’nde seçim turu attı. Programa mahalle muhtarı Ali Özaydın da katıldı.

“KANDIRA’YI KURTARACAĞIZ”

Bölgedeki esnafı turlayan ve vatandaşları selamlayan İYİ Partili Ercüment Şahin, iletilen sorunları da tek tek dinledi ve yeni dönem ile ilgili projelerini Kubuzcu sakinleri ile paylaşma imkanı buldu. Kandıra’nın, Kocaeli’nin en eski ilçesi olduğunu söyleyen Şahin, “Buna rağmen hizmette hep bir geri kalmışlık var. Özellikle son 10 yılda ilçemiz iktidar nimetlerinden yeterince yararlanamamış. Biz bu geri kalmışlıktan Kandıra’yı kurtaracağız” diye konuştu.