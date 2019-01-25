Yıldırım ülkücü gençlerle buluştu

AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı İsmail Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerine ilçede Cumhur İttifakı’nı oluşturdukları MHP Karamürsel İlçe Teşkilatı ve Karamürsel Ülkü Ocakları ile bir araya geldi. Saklı Cafe’de gerçekleştirilen toplantıya MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Metehan İzüstüne ve çok sayıda MHP’li genç katıldı. MHP’li Öksüz, “Karamürsel’de adayımız İsmail Yıldırım’dır” şeklinde konuştu.

“UYUM İÇİNDE OLACAĞIZ”

Ülkücü gençler ile buluşmasında konuşan başkan adayı İsmail Yıldırım, “Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kurdukları Cumhur İttifakı ilçemizde uyum içinde çalışıyor. Bizler, birbirimizle dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten ve milletperverlikten uzak olanlara 31 Mart akşamı gereken dersi verelim” şeklinde konuştu.

RABİA VE BOZKURT YAPTILAR

Başkan Yıldırım konuşmasının ardından MHP’li gençlerle sohbet etti, önümüzdeki dönem gençlere yönelik projelerinden bahsetti. Yaklaşık bir saat süren programın sonunda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve MHP’li gençler bir elleri ile Rabia diğer elleri ile Bozkurt işareti yaparak seçim mesajlarını da verdiler.