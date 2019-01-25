Zabıta amiri, muhtar adayı oldu

Körfez Belediyesi’nde zabıta amiri olarak görev yapan Ahmet Mızrak, Kirazlıyalı Mahallesi’nde muhtar adayı oldu. Seçim sonuna kadar senelik izinli olan Mızrak, 31 Mart seçimlerini kazandığı takdirde emekliliğini isteyecek. Mahalle merkezinde seçim irtibat bürosu açan Ahmet Mızrak; Kirazlıyalı’ya hak ettiği hizmetlerin getirilmesine vesile olmak istediğini dile getirdi.

EŞİTLİK VE ADALET

Bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Mızrak, “Güzel bir ekibimiz var. Bölgemize en iyi hizmetin eksiksiz gelmesini sağlamak görevimiz olacak. Yerel yönetim imkanını kullanabilmek için girişimlerde bulunacağız. Mahalle sakinlerimizin sorunları ile yakından ilgileneceğiz. Eşitlik ve adalet ilkemiz olacak” dedi.