Çalış, kazanırsa tarihe geçecek

10 sandıkta yaklaşık 3 bin 500 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu Derince Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde muhtar adayı olan Seniha Çalış, Kuruçeşme’deki bir kafede bölgede bulunan mahallelerin mevcut muhtarları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay da katıldı.

ATATÜRK ROZETİ HEDİYE ETTİ

Okul yönetimleri, aile birlikleri ve STK’larda uzun yıllar aktif görev alan Seniha Çalış, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde seçimi kazanması halinde bölgedeki ilk kadın muhtar olarak da tarihe geçecek. Herkese ve her kesime en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf edeceğini, özellikle kadınların projeleri için çok önemli olduğunu ifade eden Çalış, kendisini yalnız bırakmayan ve başarı dileklerini ileten CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e, uzun yıllardır taşıdığı Atatürk rozetini hediye etti.