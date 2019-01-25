Cumhuriyet Mahallesi’nde Sevim Demirdağ da aday

Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde bir isim daha muhtarlığa aday olduğunu ilan etti. Uzun yıllardan bu yana mahallede ikamet eden ve aslen Artvinli olan Sevim Demirdağ, Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığına aday olduğunu duyurdu. Yaptığı açıklamasında muhtarlığa adaylık gerekçelerini anlatan Demirdağ, “1999 yılında evlendiğimden beri Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bölgemizin sorunlarım biliyorum, bu sorunların çözümünü sağlamak ve çevremin isteği ile adaylık kararı aldım” dedi.

27 YILLIK İŞ TECRÜBESİ

Muhtarlığı Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden birinin yapması gerektiğini dile getiren Demirdağ, “27 yıllık iş tecrübesine sahibim. Mahallemizin sorunlarının çözümü için yetkili birimlerle halk arasında köprü olmak istedim. Halkımızla birlikte tertemiz ve yeniliklerle dolu örnek bir mahalleye sahip olmak hayalimi gerçeğe dönüştürmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

SEVİM DEMİRDAĞ KİMDİR?

1966 Artvin doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Şavşat’ta bitirdi. Lise eğitiminin ardından halk kursları ile öğrenim hayatımı sürdürdüm. İstanbul’da iki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Uzun yıllar vergi dairelerinde görev yaptı. Değirmendere Belediyesi’nde çalışan eşi Yücel Demirdağ ile 1999 yılında evlendi. Ağustos 1999'da yaşanan deprem sonrasında valilik tarafından bölgeye Afet Koordinasyonu İaşe Memuru olarak atandı. Bu dönemde çadır kentlerin kurulmasın, insanların prefabriklere taşınması ve diğer yardımların sağlanmasında koordinasyon görevini yürüttü. Ekim 2000’de Gölcük Vergi Dairesi'ne atandı ve 2014 yılında de emekli oldu.

SEVİM DEMİRDAĞ’IN PROJELERİ

Mahallemize dolmuş güzergâhının belirlenmesi

Mahallemize sabit pazar ve bir alışveriş merkezi kurulması

Bütün sokak lambalarının yanıyor konuma getirilmesi

Çöp konteynerlerinin ayrışıma durumuyla yeniden yapılandırılması

Park ve bahçelerin güvenlikli ve temiz bir şekilde yeniden düzenlenmesi

Alt geçitlerin daha kullanışlı hale getirilmesi ve aydınlatılması

Sokak hayvanlarımıza aşılama ve barınma sorunları ile birlikte kalıcı çözümler sağlamak

Mahallemizdeki derelerin ıslahıyla birlikle kullanılabilir geçit ve yaya kaldırımların yapılması

Mahalle sakinlerinin rahatça kullanabileceği bir sosyal tesis kurulması

İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarının çözümü için Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Belediyesi ile güçlü iletişimin sağlanması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlıklı iletişim