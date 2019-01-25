Muhtar adayı Ertik sahada çalışıyor

Körfez ilçede emlak sektöründe faaliyet gösteren Aslı Ertik, yaşadığı Yavuz Sultan Mahallesi’nde muhtar adayı oldu. Adaylık kararını almasının ardından saha çalışmalarına ağırlık veren Ertik, hizmetin en iyisini yapmak için yola çıktığını; çok güçlü bir ekip kurduklarını söyledi ve mahalle sakinlerinin sorunları ile her zaman ilgilenme vaadinde bulundu. Mahallenin modern bir yapıya kazandırılması için çaba göstereceklerini kaydeden Ertik, “Mahallemizin sorunlarını biliyoruz; en iyi için çalışacağız” dedi.