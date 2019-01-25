Körfez ilçede emlak sektöründe faaliyet gösteren Aslı Ertik, yaşadığı Yavuz Sultan Mahallesi’nde muhtar adayı oldu. Adaylık kararını almasının ardından saha çalışmalarına ağırlık veren Ertik, hizmetin en iyisini yapmak için yola çıktığını; çok güçlü bir ekip kurduklarını söyledi ve mahalle sakinlerinin sorunları ile her zaman ilgilenme vaadinde bulundu. Mahallenin modern bir yapıya kazandırılması için çaba göstereceklerini kaydeden Ertik, “Mahallemizin sorunlarını biliyoruz; en iyi için çalışacağız” dedi.
Bugün 16:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:23 TSİ
Muhtar adayı Ertik sahada çalışıyor
Körfez ilçede emlak sektöründe faaliyet gösteren Aslı Ertik, yaşadığı Yavuz Sultan Mahallesi’nde muhtar adayı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz