İzmit Kuruçeşme mevkiindeki Hatipköy Mahallesi’nde bir isim daha muhtarlığa aday oldu. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde muhtarlık görevine seçilen ve üçüncü dönem için de göreve talip olan Ali Yılmaz, “Geçen 10 yıllık dönemde mahallemiz için en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdim. Halkımızın teveccühü ile yeniden aday oldum. Bugüne kadar ki hizmetlerimizin devamı için göreve yeniden talip oldum” diye konuştu.
Bugün 16:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:23 TSİ
Ali Yılmaz, yeniden göreve talip oldu
İzmit Kuruçeşme mevkiindeki Hatipköy Mahallesi’nde bir isim daha muhtarlığa aday oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz