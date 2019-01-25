Ali Yılmaz, yeniden göreve talip oldu

İzmit Kuruçeşme mevkiindeki Hatipköy Mahallesi’nde bir isim daha muhtarlığa aday oldu. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde muhtarlık görevine seçilen ve üçüncü dönem için de göreve talip olan Ali Yılmaz, “Geçen 10 yıllık dönemde mahallemiz için en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdim. Halkımızın teveccühü ile yeniden aday oldum. Bugüne kadar ki hizmetlerimizin devamı için göreve yeniden talip oldum” diye konuştu.