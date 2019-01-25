31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde en büyük çekişme muhtarlık yarışında yaşanacak. İzmit’in en büyük seçim bölgelerinden biri olan Ayazma Mahallesi’nde muhtarlığa bir isim daha aday oldu. Fırat Çiçek yaptığı açıklama ile Ayazma muhtarlığı için talip olduğunu duyurdu. 5 yıl önce yapılan seçimi az bir oy farkı ile kaybeden Çiçek, 1988 doğumlu ve kentin en genç muhtar adaylarından biri olan Fırat Çiçek, mahalleye hizmet için yola çıktığını dile getirdi.
Bugün 16:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:24 TSİ
Fırat Çiçek, Ayazma’ya aday
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde en büyük çekişme muhtarlık yarışında yaşanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz