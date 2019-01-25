Mardinlilerden medya evine ziyaret

Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nedim Canlı, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Şen, Mehmet Halim Beykal, Pelin Bozkuş ve Derince Kent Konseyi Başkanı Hasan Malu Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin 16 Ocak'ta açtığı medya evini ziyaret etti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Cemal Kaplan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette koyu bir sohbet gerçekleştirildi. Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri dernek adına getirdikleri çiçeği Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Cemal Kaplan'a takdim etti. Ekin EKEN