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Fevzi Arıcan'a son görev

Dün akşam vefat eden BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan’ın babası Fevzi Arıcan bugün Alikahya Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Eyüp Arıcan’ın 70 yaşındaki babası Fevzi Arıcan dün akşam kanser tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Arıcan’ın cenazesi bugün Alikahya Fatih Camii’nde büyük oğlu Nihat Arıcan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Gürcüler Mezarlığına defnedildi.

CENAZE NAMAZINI OĞLU KILDIRDI

Fatih Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını büyük oğlu Nihat Arıcan kıldırdı. Fevzi Arıcan’ın vasiyetinde, “Oğlum ben senden önce vefat edersem sen benim namazımı kıldır, sen benden önce vefat edersen ben senin namazını kıldırırım” dediğini aktaran büyük oğlu Nihat Arıcan, cemaatten helallik istedi.

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EN SON BÜYÜKAKIN ZİYARET ETTİ

BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan’ın dün gece 22.00’da vefat eden babasını en son AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette Fevzi Arıcan’ın helallik istediği öğrenildi. Ziyaretin ardından rahatsızlığı artan Arıcan akşam 10 sularında vefat etti.

SİYASİLER TAZİYELERİNİ İLETTİ

Fevzi Arıcan’ın vefat haberini alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP İl Başkanı Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti yöneticileri ve çok sayıda siyasetçi BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan’ı arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

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ARICAN’I YALNIZ BIRAKMADILAR

BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan’a cenaze namazında BBP Genel Başkan Yardımcıları Osman Tüfekçi ve Yaşar Sayan, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, BBP İl ve ilçe teşkilatları, İYİ Parti temsilcileri, Yeniden Refah Partisi yöneticileri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti. Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet çelenk gönderdi. AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamayacağını belirtti. Öte yandan cenazeye MHP’den katılım olmaması dikkat çekti. Ekin EKEN

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