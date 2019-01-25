İYİ Parti’ye, Saadetli başkan

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak anlaşması sonrasında Kocaeli’deki belirsizlikler de ortadan kalktı. İki partinin üzerinde anlaşamadığı tek bölge ise Çayırova oldu. Bu ilçede her iki parti de kendi adayları ile yarışma kararı aldı. CHP, daha önce açıkladığı gibi eski ilçe başkanı Selahattin Kaya’yı aday olarak gösterecek. İYİ Parti ise bir anda ilçedeki siyasi dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunacak.

SP’NİN ADAYIYDI

Saadet Partisi’nin eski ilçe başkanlarından olan ve 5 yıl önce yapılan yerel seçimlerde SP’nin ilçedeki başkan adayı olarak gösterilen İlhami Bayrak’ın yeni dönemde İYİ Parti’nin adayı olacağı öğrenildi.