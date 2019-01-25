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Hürriyet’ten Kocaelisporlu futbolculara baklava ikramı

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor’un yarın çıkacağı Gölcükspor maçı öncesinde ziyaret ederek baklava ikram etti.

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CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un ligin ikinci yarısında Kocaeli Stadyumu’nda çıkacağı ilk maç öncesi Kocaelisporlu futbolcu ve teknik ekibi unutmadı. Yarın saat 19.00’da oynanacak Gölcükspor maçı öncesinde takımın Vinsan Tesisleri’nde yaptığı idmanı ziyaret eden CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, futbolcular ve teknik heyete baklava jesti yaptı.

BEN DE TRİBÜNDE YERİMİ ALACAĞIM

İzmit Vinsan Tesisleri’nde gerçekleşen idmanı ziyaret eden Belediye Başkan adayı Hürriyet’e CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök ve partilileri eşlik etti. Hürriyet’i idmanda Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Kulüp Müdürü İlker Uzel ve futbolcular karşıladı. Gölcükspor maçı öncesi futbolculara moral veren Hürriyet, “Lig bitiminde mutlu sona ulaşacağınızdan şüphem yok. Gölcükspor maçı öncesinde de sizlerle bir araya gelerek moral vermek istedik. Yarın ben de, binlerce yeşil siyah sevdalısıyla birlikte tribündeki yerimi alacağım” diyerek futbolculara baklava ikram etti.

Bugün 16:54 TSİ - Spor

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