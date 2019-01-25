Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış

CHP ile yapılan ittifak gereği İYİ Parti Gebze Adayı olarak açıklanan Burcu Çetinkaya, böylelikle adaylıktan alınmış oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çetinkaya, “Yerel seçim sürecinde gelen teklif üzerine Gebze’de belediye başkan adayı olmayı kabul etmiştim. Geçen sürede etkili bir saha çalışma programı yaptık. Ancak gelinen noktada partiler bir işbirliği yapma noktasında anlaşmaya vardılar. Gebze de bu görüşmelerin ardından CHP’ye bırakıldı. Asla bir kırgınlığım veya küskünlüğüm söz konusu değildir. Dün partimin emrinde olduğum gibi bugün ve yarında partimin ve genel başkanımın emrinde olacağımdan, ittifaka katkı sunacak bir duruş sergileyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İttifakın ortak adayı olan Recep beye başarılar diliyorum. Önemli olarak kişiler değil siyasi olarak bir sonuç elde edilmesidir.” ifadelerini kullandı.