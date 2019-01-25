Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in Küresel İflas Raporu’ndan yola çıkarak 2019 yılında Türkiye’de kapanacak olan şirketlerin sayısının araştırılması ve bu konuda önlem alabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi.

2019’DA 16 BİN 200 ŞİRKET KAPANACAK

Tahsin Tarhan, sunduğu önergede "Araştırma şirketi 2018’de Türkiye’de 12 bin 300 şirketin iflas edeceği tahmininde bulunmuş, ancak sayı 15 bin 400 olmuştur. Şirketin tahmininden 3000 daha fazla şirket iflas etmiştir. 2019’da da Türkiye’deki ekonomik rakamlar kötü gidişatın devam edeceğini iflasların süreceğini göstermektedir. Ekonomik kalkınmanın temeli olan Kobi’lerin ciddi şekilde etkilendiği krizde şirketlerimizin iflasın eşiğine gelmemesi için acil önlem alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

BU ENFLASYONA HİÇ BİR ŞİRKET DAYANAMAZ

"Ekonominin başındaki isimler mali disiplinden, enflasyonun yüzde 15’lere ineceğinden bahsediyor." diyen Tarhan, "Şu an içinde bulunduğumuz kriz ile ilgili önlem almayı düşünen ne yazık ki yok. Bu enflasyon rakamlarıyla, üreticiye yüklenen ağır maliyetlerle şirketlerin ayakta durmasını, ihracat yapmasını sağlayamazsınız.

YANDAŞLAR DEVLET İHALELERİYLE AYAKTA DURUYOR

Şuan Türkiye’nin ekonomik ve yatırımsal anlamda acil bir eylem planlaması uygalaması gerekmektedir. Ticaretin durma noktasına geldiği bu zaman diliminde iş yapabilen şirketlerin neredeyse tamamı yandaş şirketlerden oluşuyor. Ve bu şirketlerin devlet ihaleleriyle, devlet bankalarından alınan kredilerle ayakta durduklarını tüm kamuoyu biliyor. Geçti denilen kriz ile ilgili önlem alınmazsa daha büyük buhran yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.