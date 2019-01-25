CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kalan Hürriyet, hava şartlarından dolayı hastalanan ve saha çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan rakibi AKP Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e siyasi nezakette bulunarak örnek bir davranış sergilemişti. Sosyal medya hesabı üzerinden Gönül’e geçmiş olsun dileklerini ileten Hürriyet'e Gönül'den cevap gecikmedi. Paylaşımına yorum yapan Sibel Gönül, "Nezaketinize teşekkür ederim. Malum grip salgını var, sizde sağlığınıza dikkat edin. :) "ifadelerini kullandı.
Bugün 17:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:29 TSİ
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?
Hava şartlarından dolayı hastalanan ve saha çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan rakibine geçmiş olsun dileklerini sosyal medya aracılığıyla ileten Hürriyet'e Gönül’den cevap gecikmedi.
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Bugün 17:21 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz