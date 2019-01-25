Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kalan Hürriyet, hava şartlarından dolayı hastalanan ve saha çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan rakibi AKP Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e siyasi nezakette bulunarak örnek bir davranış sergilemişti. Sosyal medya hesabı üzerinden Gönül’e geçmiş olsun dileklerini ileten Hürriyet'e Gönül'den cevap gecikmedi. Paylaşımına yorum yapan Sibel Gönül, "Nezaketinize teşekkür ederim. Malum grip salgını var, sizde sağlığınıza dikkat edin. :) "ifadelerini kullandı.

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Hürriyet'ten Gönül'e siyasi nezaket