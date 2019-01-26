Yeniden Refah Partisi bugün istişaresi tamamlanan ilçelerde seçilen isimlerin yetki belgelerini vererek resmi olarak ilçe başkanlarını belirledi. İstişareleri tamamlanan 5 ilçenin ilçe başkanlarına yetki belgeleri verilirken aynı zamanda da partiye üye kayıtları alındı. Üye sayısının 80'i aştığını belirten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, "Tsunami gibi, akın akın geliyoruz. İlk seçimde parlamentodayız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.
İLK ÜYE MEHMET ARAS
Parti üyeliklerini alan Yeniden Refah Partisi'nin ilk üyesi İl Başkanı Mehmet Aras oldu. Üyelik formunu dolduran Mehmet Aras, "Sabıka kaydını alan koşa koşa geliyor. Üye sayımız 60'tan 80'e çıktı" dedi.
YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN İLÇE BAŞKANLARI RESMİLEŞTİ
İstişareleri tamamlanan Gebze, Dilovası, Karamürsel, Kartepe ve İzmit ilçelerinde seçilen isimlere yetki belgeleri verildi. İşte o isimler: Gebze İlçe Başkanı seçilen Engin Kılıç'a yetki belgesini Mehmet Aras, Dilovası İlçe Başkanı seçilen Ercan Oğuz'a yetki belgesini Hüseyin Küçükkeskin, Karamürsel İlçe Başkanı seçilen Mecit Akbulut'a yetki belgesini Ali Şükrü Bayraktar, Kartepe İlçe Başkanı seçilen Cevdet Çepil'e yetki belgesini Maşallah Söğüt ve İzmit İlçe Başkanı seçilen Musa Kahya'ya yetki belgesini Emin Gürcan verdi.
SENDİKALILAR 'YENİDEN REFAH' DEDİ
Yeniden Refah Partisi'nin il yönetim kurulunda eski sendikalılar dikkat çekti. Özdemir-İş Sendikası eski Genel Başkanı Mehmet Aras , Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski genel sekreteri Ali Tanrıverdi, Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski Başkanı Erdoğan Özgen, ve Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski Mali Sekreteri Mustafa Çimen Yeniden Refah Partisi'nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ekin EKEN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Confiçyüs - Yakışmadı Sayın ARAS yakışmadı.
Namussuzun hayinin,halk, vatan düşmanı nın askeri,savcısı,patatescisi,soğancısı ayrımı olmaz.
İzmtli - Şu hale bak. Huzurevini buraya toplamışlar. Fatih Ersalan bu tren gitmeeeezzz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.