Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:07 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:08 TSİ

Aras: Hükümeti 15 Temmuz deviremedi, patates soğan fiyatları devirecek

Yeniden Refah Partisi bugün istişaresi tamamlanan ilçelerde seçilen isimlerin yetki belgelerini vererek resmi olarak ilçe başkanlarını belirledi. İlçe başkanlarına yetki belgelerini veren İl Başkanı Mehmet Aras, "Bu hükümeti 15 Temmuz deviremedi, patates soğan fiyatları canını alacak" dedi.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi bugün istişaresi tamamlanan ilçelerde seçilen isimlerin yetki belgelerini vererek resmi olarak ilçe başkanlarını belirledi. İstişareleri tamamlanan 5 ilçenin ilçe başkanlarına yetki belgeleri verilirken aynı zamanda da partiye üye kayıtları alındı. Üye sayısının 80'i aştığını belirten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, "Tsunami gibi, akın akın geliyoruz. İlk seçimde parlamentodayız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.

İLK ÜYE MEHMET ARAS

Parti üyeliklerini alan Yeniden Refah Partisi'nin ilk üyesi İl Başkanı Mehmet Aras oldu. Üyelik formunu dolduran Mehmet Aras, "Sabıka kaydını alan koşa koşa geliyor. Üye sayımız 60'tan 80'e çıktı" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN İLÇE BAŞKANLARI RESMİLEŞTİ

İstişareleri tamamlanan Gebze, Dilovası, Karamürsel, Kartepe ve İzmit ilçelerinde seçilen isimlere yetki belgeleri verildi. İşte o isimler: Gebze İlçe Başkanı seçilen Engin Kılıç'a yetki belgesini Mehmet Aras, Dilovası İlçe Başkanı seçilen Ercan Oğuz'a yetki belgesini Hüseyin Küçükkeskin, Karamürsel İlçe Başkanı seçilen Mecit Akbulut'a yetki belgesini Ali Şükrü Bayraktar, Kartepe İlçe Başkanı seçilen Cevdet Çepil'e yetki belgesini Maşallah Söğüt ve İzmit İlçe Başkanı seçilen Musa Kahya'ya yetki belgesini Emin Gürcan verdi.

SENDİKALILAR 'YENİDEN REFAH' DEDİ

Yeniden Refah Partisi'nin il yönetim kurulunda eski sendikalılar dikkat çekti. Özdemir-İş Sendikası eski Genel Başkanı Mehmet Aras , Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski genel sekreteri Ali Tanrıverdi, Selüloz-İş  Kocaeli Şubesi eski Başkanı Erdoğan Özgen, ve Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski Mali Sekreteri Mustafa Çimen Yeniden Refah Partisi'nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ekin EKEN

attachment-294963-7-44f4125209a56e99b966014b92dc595c-1548440726-1548482721.jpg?

attachment-294963-0-44f4125209a56e99b966014b92dc595c-1548440722-1548482678.jpg?

attachment-294963-4-44f4125209a56e99b966014b92dc595c-1548440724-1548482698.jpg?

attachment-294963-10-44f4125209a56e99b966014b92dc595c-1548440727-1548482728.jpg?

Bugün 09:07 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Confiçyüs - Yakışmadı Sayın ARAS yakışmadı.

Namussuzun hayinin,halk, vatan düşmanı nın askeri,savcısı,patatescisi,soğancısı ayrımı olmaz.

Yanıtla . 0Beğen 26 Ocak 12:10
01

İzmtli - Şu hale bak. Huzurevini buraya toplamışlar. Fatih Ersalan bu tren gitmeeeezzz

Yanıtla . 1Beğen 26 Ocak 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
CHP ve İYİ Parti anlaştı mask
CHP ve İYİ Parti anlaştı
Bozkurt Uslu'dan ilk açıklama mask
Bozkurt Uslu'dan ilk açıklama
İYİ Parti’ye, Saadetli aday mask
İYİ Parti’ye, Saadetli aday
Gölcük'te miting havasında toplantı mask
Gölcük'te miting havasında toplantı
Hürriyet’ten Gönül’e siyasi nezaket mask
Hürriyet’ten Gönül’e siyasi nezaket
Erdoğan, Kocaeli'ye gelemiyor mask
Erdoğan, Kocaeli'ye gelemiyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!.. mask
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!..

GALERİ

İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL