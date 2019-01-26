Yeniden Refah Partisi bugün istişaresi tamamlanan ilçelerde seçilen isimlerin yetki belgelerini vererek resmi olarak ilçe başkanlarını belirledi. İstişareleri tamamlanan 5 ilçenin ilçe başkanlarına yetki belgeleri verilirken aynı zamanda da partiye üye kayıtları alındı. Üye sayısının 80'i aştığını belirten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, "Tsunami gibi, akın akın geliyoruz. İlk seçimde parlamentodayız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.

İLK ÜYE MEHMET ARAS

Parti üyeliklerini alan Yeniden Refah Partisi'nin ilk üyesi İl Başkanı Mehmet Aras oldu. Üyelik formunu dolduran Mehmet Aras, "Sabıka kaydını alan koşa koşa geliyor. Üye sayımız 60'tan 80'e çıktı" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN İLÇE BAŞKANLARI RESMİLEŞTİ

İstişareleri tamamlanan Gebze, Dilovası, Karamürsel, Kartepe ve İzmit ilçelerinde seçilen isimlere yetki belgeleri verildi. İşte o isimler: Gebze İlçe Başkanı seçilen Engin Kılıç'a yetki belgesini Mehmet Aras, Dilovası İlçe Başkanı seçilen Ercan Oğuz'a yetki belgesini Hüseyin Küçükkeskin, Karamürsel İlçe Başkanı seçilen Mecit Akbulut'a yetki belgesini Ali Şükrü Bayraktar, Kartepe İlçe Başkanı seçilen Cevdet Çepil'e yetki belgesini Maşallah Söğüt ve İzmit İlçe Başkanı seçilen Musa Kahya'ya yetki belgesini Emin Gürcan verdi.

SENDİKALILAR 'YENİDEN REFAH' DEDİ

Yeniden Refah Partisi'nin il yönetim kurulunda eski sendikalılar dikkat çekti. Özdemir-İş Sendikası eski Genel Başkanı Mehmet Aras , Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski genel sekreteri Ali Tanrıverdi, Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski Başkanı Erdoğan Özgen, ve Selüloz-İş Kocaeli Şubesi eski Mali Sekreteri Mustafa Çimen Yeniden Refah Partisi'nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ekin EKEN