TMMOB, Uğur Mumcu’yu unutmadı

24 Ocak 1993 yılında Ankara’daki evinin önünde, arabasına bırakılan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, ölümünün 26’ncı yılında unutulmadı. Mumcu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi’nin ev sahipliğinde anıldı. KSMMMO toplantı salonunda düzenlenen programda Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk’ün, Uğur Mumcu için hazırladığı belgesel izletildi. Belgesel gösteriminin ardından STK temsilcileri Uğur Mumcu için konuşma yaptı. Temsilcilerinin konuşmalarının ardından Nebil Özgentürk, belgeselin ortaya çıkış hikayesini anlattı.

İlgi büyüktü

Uğur Mumcu’nun ölümünün 26’ncı yıldönümü için Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, TGS İl Temsilcisi Caner Aktan, KOGACE Yönetim Kurulu üyesi Suriye Çatak Tek, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ocak ayı gazeteciler için yas ayı

Belgesel gösteriminin ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına konuşma yapan Hasan Metin Taşkıran, “Ocak ayı gazeteciler için maalesef yas ayına dönüşmüş durumda. Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu… Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden 26 yıl geçti fakat cinayet hala aydınlatılmadı. Uğur Mumcu, her şeyden önce bir gazeteciydi. Bugün bizler kendi bildiğimiz doğruları yazarken onun yolundan gidiyoruz. Bu Uğur Mumcu’nun ölmediğinin en büyük kanıtlarından biridir. Basına olan saldırı her yönüyle ortada. Bugün 138 gazeteci cezaevinde. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 156’ncı sırada. Bu dönemde araştırmacı gazetecilik ihtiyacı daha çok çıkıyor. Bizler halkın doğru bilgiyi aldığı bir meslek yaşantısı istiyoruz. Ancak böyle olduğunda demokratik bir ülke olacağız” dedi.

Cinayetin aydınlatılması için sokaklarda olacağız

Taşkıran’ın ardından söz alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu üyesi Suriye Çatak Tek, “Toplumun vicdanı olan gazetecilere yönelik saldırılar dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bugüne kadar çok şehit veren bir meslek grubuyuz. Bugün düşük ücretle, insanca olmayan çalışma koşullarıyla, değişen saldırı biçimleriyle halkın haber hakkını savunmaya çalışıyoruz. Bizler basın özgürlüğünün olduğu bir dönemi hayal ediyoruz. 26 yıldır olduğu gibi Uğur Mumcu’nun cinayetinin aydınlatılması için sokaklarda olacağız” dedi.

Karanlık yapı henüz çözülmedi

Tek’in ardından kürsüye çıkan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, “1990’lı yılların başlarına gidildiğinde bir dizi faili meçhul cinayetler vardır. Karanlık eller, o dönemde düğmeye basmıştır. Uğur Mumcu cinayeti de bu dönemde işlenmiştir. Geçen 26 yıla karşın cinayetin arkasındaki karanlık yapı henüz çözülemedi. Uğur Mumcu, her şeyden önce demokrasiyi savunan aydın vatandaş, mesleğine sevdalı, cesur bir araştırmacı, laik ve toplumsal adalete inanan bir insandır. Özgür ve bağımsız basın, özgür bir topluma işaret eder. Basına sahip çıkmak, kamusal haklarımıza sahip çıkmak demektir” dedi.

Öldürmüş, vurmuş ve hapsetmişiz

Kürekci’nin ardından kürsüye çıkan Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, “İçimizdeki gözyaşını bir kez daha akıtıyoruz ama arkasından hemen umutlanıyoruz. Türkiye’nin her yerinde dünden itibaren Uğur Mumcu’yu konuşuyoruz. 35 yıldır yazı yazan, belgesel yapan bir insan olarak, beyaz atlarına gidip giden güzel insanların arkasından gözyaşı döküyorum. Hüzün beni çekiyor. Bu ülkenin hüzünleri, karanlık günleri o kadar çok ki, neşeli ve şenlikli şeyler yapamadım. Aslında neşeli şeylere de ihtiyacımız var. Ben hüznü seçtim, pişman değilim. Ne kadar çok öldürmüş, vurmuş ve hapsetmişiz” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk’e plaket takdim etti. Özgentürk, programın ardından davetliler için kitaplarını imzaladı. Nuri AKÇAHARMAN