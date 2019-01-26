Meteoroloji uyardı! Çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi genelinde günün, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BU AKŞAM ÇAMUR YAĞACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren bölgemizde yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA DÜN GECE ÇAMUR YAĞDI

İstanbul genelinde dün gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücülerden bazıları kendi imkânlarıyla araçlarını temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.