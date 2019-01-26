Kandıralı Berkay Özcan, Hamburg'a imzayı attı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi yıldız Berkay Özcan'ın yeni takımı belli oldu. Genç oyuncu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'a imza attı. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı.

KANDIRALI ÖZCAN HAMBURG'A İMZA ATTI

Hamburg resmi transfer açıklamasını yaparak Kandıralı hemşerimiz Berkay Özcan'ı kadrosuna kattığını ilan etti. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. Berkay Özcan transferinden sonra "Hamburg harika bir kulüp. Hedeflerine ulaşarak lige geri dönmüşlerdi. Sıradaki hedefler için yardımcı olmak ve elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.