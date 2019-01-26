Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:11 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:12 TSİ

Temizlik ürünleri %127 zamlandı

Market fiyatları cep yakıyor. Temizlik ürünlerinde %127'ye varan zamlar görüldü.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kurdaki yükselişle zam düğmesine basan marketler, düşüşe rağmen fiyatları geri çekmeye yanaşmıyor. Sebze-meyve, temizlik ve gıdadaki 25 ürün üzerinden marketlerde yapılan araştırmaya göre; Aralık 2017 ile Eylül 2018 arasındaki fiyat artışı yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle temizlik ürünlerinde kur şoku dönemindeki zamlar yüzde 100'leri aştı. Sonrasında kurdaki düşüş fiyatlara sınırlı yansıdı. Fiyatların hâlâ 1 yıl öncesinden yüzde 70 yüksek olduğu görüldü.

KUR ARTIŞININ İKİ KATI ZAM

25 ürünün toplam bedeli Aralık 2017'de 310 lira iken, Eylül 2018'de 559 lira, Ocak 2019'da ise 529 lira oldu. Bir başka deyişle doların zirve yaptığı dönem sonrasında 25 ürüne sadece ortalama yüzde 5 indirim yansıtıldı. Dolar Aralık 2017'de 3.81 lira iken, 6.88 lira ile zirveyi gördü. Bugün kur 5.32 lira düzeyinde. Son 1 yılda TL'deki değer kaybı yüzde 40'larda. Ürünlerdeki zam ortalaması ise yüzde 70'lerde. Yani kur artışının yaklaşık 2 katı. Kaynak: TAKVİM

***

Bugün 10:11 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
01

Hakan - Demek marketler zam yapıyor öylemi. Markete gidipte raflardaki fiyat etiketlerine baktıktan sonra birde market sahiplerine sorsanız bu fiyatlar neden bukadar yüksek diye ve araştırmanızı öyle sonlandırsanız nasıl olur acaba. Dolar kuru yükselmeye başladığından bu yana hep marketçileri milletin önüne attınız. Sanki marketçi üretiyo marketçi satıyomuş gibi. Üreticiden gelen malın geliş fiyatı nekadar hiç sordunuzmu. En az karla mal satan marketçidir yağdan çaydan şekerden %10 sigaradan %5 diğer ürünlerden %20 bilemedin 30. Böyle haber yapa yapa Bim. A101. Şok gibi marketleri ihya ettiniz. İsterseniz marketçiler hiç kar koymasın hatta zararına satsın. Nede olsa herşey devletimiz ve milletimizin bekası için.küçük esnafa yüklenmekten vazgeçip üretici baronlarını biraz gıdıklasaydınız pırasaya 5 tl yada bibere 15 tl vermezdik.

Kısa bir not:BEN MARKETÇİ DEĞİLİM BU ARADA

Yanıtla . 1Beğen 26 Ocak 10:29
02

dandenekanlı - @Hakan 01 nolu yoruma cevabı: ne yapalım hükümeti suçlaymayızya .he bir şuçlu lazım vur marketçiye

Yanıtla . 1Beğen 26 Ocak 12:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Temizlik ürünleri %127 zamlandı mask
Temizlik ürünleri %127 zamlandı
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
772 eleman alınacak! mask
772 eleman alınacak!
Collezione da konkordato ilan etti! mask
Collezione da konkordato ilan etti!
TÜPRAŞ'ta görüşmeler başlıyor! 4 bin işçiyi ilgilendiriyor mask
TÜPRAŞ'ta görüşmeler başlıyor! 4 bin işçiyi ilgilendiriyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!.. mask
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!..

GALERİ

İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL