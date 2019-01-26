Temizlik ürünleri %127 zamlandı

Kurdaki yükselişle zam düğmesine basan marketler, düşüşe rağmen fiyatları geri çekmeye yanaşmıyor. Sebze-meyve, temizlik ve gıdadaki 25 ürün üzerinden marketlerde yapılan araştırmaya göre; Aralık 2017 ile Eylül 2018 arasındaki fiyat artışı yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle temizlik ürünlerinde kur şoku dönemindeki zamlar yüzde 100'leri aştı. Sonrasında kurdaki düşüş fiyatlara sınırlı yansıdı. Fiyatların hâlâ 1 yıl öncesinden yüzde 70 yüksek olduğu görüldü.
KUR ARTIŞININ İKİ KATI ZAM
25 ürünün toplam bedeli Aralık 2017'de 310 lira iken, Eylül 2018'de 559 lira, Ocak 2019'da ise 529 lira oldu. Bir başka deyişle doların zirve yaptığı dönem sonrasında 25 ürüne sadece ortalama yüzde 5 indirim yansıtıldı. Dolar Aralık 2017'de 3.81 lira iken, 6.88 lira ile zirveyi gördü. Bugün kur 5.32 lira düzeyinde. Son 1 yılda TL'deki değer kaybı yüzde 40'larda. Ürünlerdeki zam ortalaması ise yüzde 70'lerde. Yani kur artışının yaklaşık 2 katı. Kaynak: TAKVİM
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Yorumlar
(2 )
Hakan - Demek marketler zam yapıyor öylemi. Markete gidipte raflardaki fiyat etiketlerine baktıktan sonra birde market sahiplerine sorsanız bu fiyatlar neden bukadar yüksek diye ve araştırmanızı öyle sonlandırsanız nasıl olur acaba. Dolar kuru yükselmeye başladığından bu yana hep marketçileri milletin önüne attınız. Sanki marketçi üretiyo marketçi satıyomuş gibi. Üreticiden gelen malın geliş fiyatı nekadar hiç sordunuzmu. En az karla mal satan marketçidir yağdan çaydan şekerden %10 sigaradan %5 diğer ürünlerden %20 bilemedin 30. Böyle haber yapa yapa Bim. A101. Şok gibi marketleri ihya ettiniz. İsterseniz marketçiler hiç kar koymasın hatta zararına satsın. Nede olsa herşey devletimiz ve milletimizin bekası için.küçük esnafa yüklenmekten vazgeçip üretici baronlarını biraz gıdıklasaydınız pırasaya 5 tl yada bibere 15 tl vermezdik.
Kısa bir not:BEN MARKETÇİ DEĞİLİM BU ARADA
dandenekanlı - ne yapalım hükümeti suçlaymayızya .he bir şuçlu lazım vur marketçiye
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