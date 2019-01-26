AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak

Her seçim dönemi AKP’nin seçim afişlerinin süslediği, reklam değeri oldukça yüksek olan Kocaeli Barosu’nun da bulunduğu binanın duvarını bu kez CHP’liler kaptı. Daha önceki seçim süreçlerinde genellikle AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Fatma Kaplan Hürriyet kullanacak. Fiyatının oldukça yüksek olduğu bilinen bina duvarı için AKP’nin daha önce bir hamle yapmaması şaşkınlık yarattı. Öte yandan 24 Haziran seçimlerinden bu binayı ilk önce Saadet Partililer kiralamak istemiş ancak AKP araya girerek kiralama işlemini gerçekleştirmişti. Selin BECER