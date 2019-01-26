Her seçim dönemi AKP’nin seçim afişlerinin süslediği, reklam değeri oldukça yüksek olan Kocaeli Barosu’nun da bulunduğu binanın duvarını bu kez CHP’liler kaptı. Daha önceki seçim süreçlerinde genellikle AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Fatma Kaplan Hürriyet kullanacak. Fiyatının oldukça yüksek olduğu bilinen bina duvarı için AKP’nin daha önce bir hamle yapmaması şaşkınlık yarattı. Öte yandan 24 Haziran seçimlerinden bu binayı ilk önce Saadet Partililer kiralamak istemiş ancak AKP araya girerek kiralama işlemini gerçekleştirmişti. Selin BECER
Bugün 10:20 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:20 TSİ
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak
CHP, İzmit'in en etkili ve sembol noktalarından birine İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in devasa afişini astı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz