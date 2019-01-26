Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor

S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne karşı bayrak açtı. Bünyesinde yaklaşık 550 minibüs bulunan, Derince-İzmit-Çayırköy-Umuttepe arasında yolcu taşıyan kooperatif 4 Şubat Pazartesi gününden itibaren, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin zorunlu tuttuğu havuz sisteminden çıkıp bireysel taşıma sistemine geçileceğini duyurdu. Havuz sisteminden çıkılmasıyla Kentkart’ın yanı sıra ücretli yolcu taşınması da gündeme gelebilir.

BAŞKAN DUYURDU

Hatırlanacağı üzere minibüsçü esnafı uzun süredir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KOTUS sistemine uymamasından ve para kazanamamaktan şikayetçiydi. Bugün tüm üyelerine bir mesaj çeken S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir tüm hazırlıkların tamam olduğunu duyurdu. Aydemir’in üyelerine çektiği mesaj şöyle: "04.02.2019 Pazartesi tarihinden itibaren bireysel çalışma programına başlanacaktır. Yönetim kurulu olarak bütün hatların listeleri hazır durumdadır. Tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

YOLCUNUN İŞİNE YARAYACAK

Minibüs şoförlerinin “Zaten Havuz sistemi var” diyerek bazı duraklara girmediği, yolcuların mağdur edildiği gibi şikayetler üzerine ve havuz sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 5 Nolu Kooperatif yönetimi yaptığı toplantıda, havuz sisteminden çıkma kararı aldı. Kooperatif, alınan bu kararı tüm üyelerine mesaj olarak gönderdi. 4 Şubat Pazartesi günü itibariyle 550 araçlı kooperatifte artık her üye kendi hesabına çalışacak. İddialara göre ilerleyen süreçte 5’nolu kooperatif kent kart sisteminden tamamen çıkabilir. Böylelikle eskisi gibi nakit para dönemine geçilebilir.